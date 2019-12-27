СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-27T14:06:35+03:00

В ДТП под Тулой пострадали три человека Фото: Алексей ФОКИН

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Утром на сельской улице Магистральной столкнулись ВАЗ-2110 и «Мицубиши». В результате аварии пострадали три человека.

По предварительным данным, водитель «десятки» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в лобовую врезался в иномарку. Окончательную причину аварии устанавливают сотрудники ГИБДД..

ИСТОЧНИК KP.RU