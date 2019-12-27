В ДТП под Тулой пострадали три человека
Авария произошла в селе Карамышево Щекинского района
В ДТП под Тулой пострадали три человекаФото: Алексей ФОКИН
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Утром на сельской улице Магистральной столкнулись ВАЗ-2110 и «Мицубиши». В результате аварии пострадали три человека.
По предварительным данным, водитель «десятки» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в лобовую врезался в иномарку. Окончательную причину аварии устанавливают сотрудники ГИБДД..
ИСТОЧНИК KP.RU