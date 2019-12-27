Неизвестные обокрали офис в центре Тулы
Полиция устанавливает все детали случившегося
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Как стало известно местным СМИ, сегодня, 27 декабря, в центре Тулы произошел офисный грабеж. Неизвестные проникли и "обчистили" офис, расположенный по адресу проспект Ленина, 46.
Одной из версий проникновения злоумышленников в офис служит окно. Сумма нанесённого ущерба уточняется.
Как сообщил Центр71, на данный момент сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия на месте происшествия. Устанавливаются детали и обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU