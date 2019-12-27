В Тульской области пьяный лихач сбил мужчину на глазах у семьи: виновник аварии наказан

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-27T12:18:02+03:00

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Прокуратурой Одоевского районного поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

Происшествие произошло 17 августа 2019 года в Одоеве. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль ВАЗа-21043 и на скорости выехал на разделительную полосу, где совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Стоит отметить, что прав на управление транспортом у туляка, также, не было.

Во время случившегося погибший находился рядом со своей женой и детьми, которые стали прямыми очевидцами трагического ДТП. Не дождавшись медицинской помощи, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд признал пьяного лихача виновным и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года. Плюсом ко всему, в счет компенсации морального вреда, с осужденного подлежит взысканию денежная сумму в размере 1 млн руб.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU