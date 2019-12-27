Тульский микрорайон Северная Мыза подрастет в высоту

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-27T11:49:18+03:00

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Соответствующие изменения одобрили на заседании регионального градостроительного совета.

Изменения позволят дополнительно получить 20 тысяч квадратных метров жилья. При этом необходимое количество парковок по нормативу 0,84 места на квартиру будет соблюдено. Кроме того, на освободившейся территории будут оборудованы скверы и просторные детские площадки, а уже в следующем году в микрорайоне возведут магазин и кафе на 40 мест.

Строительство жилых домов будет вестись в два этапа, первый из которых завершится в 2021 году, а второй - в 2022.

ИСТОЧНИК KP.RU