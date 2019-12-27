Тульский «Арсенал» показал свой новый автобус

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-27T11:40:32+03:00

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26 декабря ФК «Арсенал» опубликовал в социальных сетях фото своего нового железного «красавчика» в лице фирменного клубного автобуса.

Автобус не только обновил внешний вид, но и марку автомобиля. Стильный массивный Мерседес с мощным дизайном, на котором отображается различная военная техника, показывающая серьезность и некую опасность команды для соперника, что хорошо в себе отображает дуло танка на заднем стекле.

На боковой части автобуса ярко красуется огромный логотип клуба, который также «отзеркалился» и на боковых водительских зеркалах. А на переднем стекле четко и ярко расположилось название клуба.

Такой автобус вызвал много восторгов у фанатов «оружейников», которые одобрительно прокомментировали новость о новой «ласточке» ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU