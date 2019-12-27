Тульский «Арсенал» показал свой новый автобус
26 декабря ФК «Арсенал» опубликовал в социальных сетях фото своего нового железного «красавчика» в лице фирменного клубного автобуса.
Автобус не только обновил внешний вид, но и марку автомобиля. Стильный массивный Мерседес с мощным дизайном, на котором отображается различная военная техника, показывающая серьезность и некую опасность команды для соперника, что хорошо в себе отображает дуло танка на заднем стекле.
На боковой части автобуса ярко красуется огромный логотип клуба, который также «отзеркалился» и на боковых водительских зеркалах. А на переднем стекле четко и ярко расположилось название клуба.
Такой автобус вызвал много восторгов у фанатов «оружейников», которые одобрительно прокомментировали новость о новой «ласточке» ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU