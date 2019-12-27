Жительница поселка Первомайский под Тулой лишилась драгоценностей

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-27T11:08:43+03:00

Полицейские Щекинского района уже задержали подозреваемую в краже

Изменить размер текста: A A

В отдел МВД обратилась жительница поселка Первомайский, сообщившая, что стала жертвой хищения ювелирных изделий из квартиры. Перед тем, как обнаружить пропажу, по словам женщины, ее навестила знакомая, представительница цыганского этноса.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали вероятную злоумышленницу - 23-летнюю базработную - в отношении которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU