В Туле изменится номер вызова социального такси
Произойдет это с 1 января 2020 года
В Туле изменится номер вызова социального таксиФото: Игорь КОПЫТОВ
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Изменения коснутся сразу двух "горячих линий" Управления социальной защиты населения Тульской области. Чтобы заказать социальное такси, людям с ограниченными возможностями здоровья необходимо будет набрать номер: 8-800-2019-386. Задать же вопросы специалистам учреждения и получить консультацию можно будет по телефону: 8-800-2019-286.
ИСТОЧНИК KP.RU