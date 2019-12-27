В Туле изменится номер вызова социального такси

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-27T10:58:12+03:00

Произойдет это с 1 января 2020 года

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Изменения коснутся сразу двух "горячих линий" Управления социальной защиты населения Тульской области. Чтобы заказать социальное такси, людям с ограниченными возможностями здоровья необходимо будет набрать номер: 8-800-2019-386. Задать же вопросы специалистам учреждения и получить консультацию можно будет по телефону: 8-800-2019-286.

ИСТОЧНИК KP.RU