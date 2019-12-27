Тульский «Арсенал» раскрыл тайну нового дизайна клубного автобуса

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-27T10:14:13+03:00

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Между клубами Премьер-лиги существует негласное соревнование на самый яркий дизайн, поэтому борта, помимо клубной эмблемы, расписаны изображениями военной техники — боевым вертолетом и системой залпового огня «Град», а на задней части — современный танк, дуло которого наставлено на движущихся вслед соперников за тульскими «канонирами».

Автобус в свое распоряжение «Арсенал» получил осенью, и теперь команда на тренировки и выезды будет передвигаться на нем.

ИСТОЧНИК KP.RU