Тульский «Арсенал» раскрыл тайну нового дизайна клубного автобуса
Футбольный клуб опубликовал в соцсетях фотографии с разных ракурсов
Тульский «Арсенал» раскрыл тайну нового дизайна клубного автобусаФото: соцсети
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Между клубами Премьер-лиги существует негласное соревнование на самый яркий дизайн, поэтому борта, помимо клубной эмблемы, расписаны изображениями военной техники — боевым вертолетом и системой залпового огня «Град», а на задней части — современный танк, дуло которого наставлено на движущихся вслед соперников за тульскими «канонирами».
Автобус в свое распоряжение «Арсенал» получил осенью, и теперь команда на тренировки и выезды будет передвигаться на нем.
ИСТОЧНИК KP.RU