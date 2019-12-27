В Тульском онкодиспансере вышел из строя аппарат лучевой терапии
Нуждающихся в лечении направляют в клиники Москвы и Новомосковска
В Тульском онкодиспансере вышел из строя аппарат лучевой терапииФото: соцсети
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На днях в Тульском онкодиспансере проводили плановую диагностику оборудования, в ходе которой был выявлен дефект, не позволяющий аппарату работать в безопасном режиме. К ремонту специалисты обслуживающей компании смогут приступить только 28 декабря. Поэтому всех пациентов, которым необходимо продолжать лучевую терапию, направляют в новомосковское отделение онкодиспансера или федеральные клиники.
ИСТОЧНИК KP.RU