Тулячки одержали победу над «Приморочкой»

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-27T09:44:10+03:00

Волейболистки «Тулицы» второй раз победили на проходящем во Владивостоке четвертом туре высшей лиги «А»

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Подопечные Александра Перепелкина выиграли у местной «Приморочки» со счетом 3:0, по партиям: 25:22, 25:19, 25:18.

Сам главный тренер «Тулицы» отметил, что второй матч тура получился очень трудным: «Этот матч очень важен с турнирной точки зрения, мы это понимали и понимаем».

Кстати, дублерши основной команды вновь выиграли у «Брянска» во втором матче выездного 7-го тура высшей лиги «Б» выиграли у «Брянска» - 3:0 (25:19, 25:19, 25:16).

ИСТОЧНИК KP.RU