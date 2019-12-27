В Туле на месте бывшего пустыря организовали торговые ряды

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-27T09:24:51+03:00

В 2020 году подобным образом обустроят еще 2 места

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В Туле на ул. Максима Горького на месте бывшего пустыря организовали торговые ряды для продажи продукции с приусадебных участков.

Раньше пенсионерам приходилось раскладывать свой товар на коробках, теперь для этого есть оборудованные прилавки с навесами и лавками.

Земельный участок, расположенный возле трамвайного кольца, отдали в аренду предпринимателю под размещение нестационарного торгового объекта. По договоренности с городской администрацией за свой счет он дополнительно организовал 20 бесплатных торговых мест для туляков, которые реализуют продукцию со своих огородов.

В 2020 году подобным образом на ул. Максима Горького планируют обустроить еще 2 пустыря с бесплатными торговыми местами для жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU