Туляки обратились с открытым письмом по вопросу сохранения «Дома губернатора»

СЕГОДНЯ 17:56 2019-12-26T17:56:06+03:00

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Авторы письма признают, что городе сложилась неблагоприятная ситуация с целым рядом объектов культурного наследия. В последние годы, в частности, разрушаются дом Н.П. Страхова (ул. Свободы,6), дом купчихи А.С. Зайцевой (ул. Союзная, 2), дом, в котором в 1901 жил писатель В.В. Вересаев (ул. Октябрьская, 32), дом Конопацких (ул. Каминского, 51).

Но особую озабоченность вызывает здание бывшего Дома губернатора (ул. Свободы, 52).

Несмотря на то, что оно официально является объектом культурного наследия, ремонт и реставрация Дома губернатора ни разу не производились. Более того, Центр по охране и использованию памятников истории и культуры (ГУК ТО ЦОИПИК) на запрос активистов о судьбе здания сообщил, что готовится его продажа инвестору с условием проведения реставрационных работ.

Однако — пишут авторы обращения - на деле после продажи подобных объектов инвесторы зачастую бросают здания на произвол судьбы, явно дожидаясь их естественного разрушения, чтобы затем пользоваться участками в своих целях. Яркий пример тому – дом Конопацких (ул. Каминского, 51), проданный за символический 1 рубль ООО «Модерн» в 2016 году и продолжающий разрушаться...

В завершении письма активисты просят губернатора вмешаться в ситуацию и остановить процесс гибели памятника истории и архитектуры: «Мы против продажи бывшего Дома губернатора и считаем, что его восстановление - дело государства!»

ИСТОЧНИК KP.RU