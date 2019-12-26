2019-12-26T17:55:12+03:00
Звезды

В Туле открылась выставка «Зимняя сказка»

На ней представлены творческие работы воспитанников музейной изостудии и кружка рукоделия
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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26 декабря в музее П.Н. Крылова состоялся детский музейный праздник «Приходи к нам, Новый год!». В рамках мероприятия открылась выставка «Зимняя сказка».

На ней представлены творческие работы воспитанников музейной изостудии и кружка рукоделия. Юные авторы, гости музея и их родители встретились со Снегурочкой. Также прозвучали веселые новогодние поздравления, загадки, стихи.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Возрастная категория: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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