В Туле открылась выставка «Зимняя сказка»

СЕГОДНЯ 17:50 2019-12-26T17:55:12+03:00

На ней представлены творческие работы воспитанников музейной изостудии и кружка рукоделия

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26 декабря в музее П.Н. Крылова состоялся детский музейный праздник «Приходи к нам, Новый год!». В рамках мероприятия открылась выставка «Зимняя сказка».

На ней представлены творческие работы воспитанников музейной изостудии и кружка рукоделия. Юные авторы, гости музея и их родители встретились со Снегурочкой. Также прозвучали веселые новогодние поздравления, загадки, стихи.

Фото: Алексей ФОКИН

Возрастная категория: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU