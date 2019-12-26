В Туле открылась выставка «Зимняя сказка»
На ней представлены творческие работы воспитанников музейной изостудии и кружка рукоделия
Фото: Алексей ФОКИН
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26 декабря в музее П.Н. Крылова состоялся детский музейный праздник «Приходи к нам, Новый год!». В рамках мероприятия открылась выставка «Зимняя сказка».
На ней представлены творческие работы воспитанников музейной изостудии и кружка рукоделия. Юные авторы, гости музея и их родители встретились со Снегурочкой. Также прозвучали веселые новогодние поздравления, загадки, стихи.
Фото: Алексей ФОКИН
Возрастная категория: 6+
ИСТОЧНИК KP.RU