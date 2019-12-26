2019-12-26T17:49:31+03:00
Общество

В Тульской области проходила экспедиция Русского географического общества

В ходе нее удалось установить расположение двух древних святилищ
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Поводом для экспедиции стали сведения о 60 камерных сооружениях, которые упоминаются в архивных документах Императорского Русского географического общества в Тульской губернии XIX века. Эти сооружения представляют собой выставленные в определенном порядке большие камни. Некогда они использовались в качестве языческих святилищ.

В ходе экспедиции удалось установить расположение двух таких древних святилищ. Один мегалитический комплекс был обнаружен в Каменском районе, другой – в Чернском.

Известно, что исследования и поиски на территории Тульской области будут продолжены в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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