В Тульской области проходила экспедиция Русского географического общества
Поводом для экспедиции стали сведения о 60 камерных сооружениях, которые упоминаются в архивных документах Императорского Русского географического общества в Тульской губернии XIX века. Эти сооружения представляют собой выставленные в определенном порядке большие камни. Некогда они использовались в качестве языческих святилищ.
В ходе экспедиции удалось установить расположение двух таких древних святилищ. Один мегалитический комплекс был обнаружен в Каменском районе, другой – в Чернском.
Известно, что исследования и поиски на территории Тульской области будут продолжены в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU