В Тульской области проходила экспедиция Русского географического общества

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-26T17:49:31+03:00

В ходе нее удалось установить расположение двух древних святилищ

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Поводом для экспедиции стали сведения о 60 камерных сооружениях, которые упоминаются в архивных документах Императорского Русского географического общества в Тульской губернии XIX века. Эти сооружения представляют собой выставленные в определенном порядке большие камни. Некогда они использовались в качестве языческих святилищ.

В ходе экспедиции удалось установить расположение двух таких древних святилищ. Один мегалитический комплекс был обнаружен в Каменском районе, другой – в Чернском.

Известно, что исследования и поиски на территории Тульской области будут продолжены в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU