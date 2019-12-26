Тульский экзотариум приглашает на выставку говорящих попугаев
Тульский экзотариум открывает новую выставку «Под пологом тропического леса», героями которой станут яркие и весёлые попугаи. Тулякам любого возраста будет интересно узнать об этих тропических птицах, о которых расскажут ведущие орнитологи России. А также каждый желающий сможет посмотреть, потрогать, покормить и даже поговорить с дружелюбными птицами.
На выставке будут представлены такие виды пернатых как какаду, ара, ара кинги, жако, лорикетов, благородных попугаев и амазонов. Все попугаи принадлежат одному ученому, который посвятил все жизнь наблюдениям за пернатыми питомцами, их обучению и разведению.
Выставка работает с 27 декабря по 29 марта по адресу: г. Тула, ЦПКиО им. П.П. Белоусова, экзотариум с 10.00 до 18.00.
Подробности по тел. 8 (910 )999 00 07 и (4872) 77-01-18, доб.2.
ИСТОЧНИК KP.RU