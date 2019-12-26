2019-12-26T17:35:59+03:00
Происшествия

В Туле член ОПГ пойдет под суд за торговлю наркотиками

Ему удалось приготовить к сбыту 170,34 г запрещенных веществ
Мария ВЛАСОВА
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23-летнего участника организованной преступной группы обвиняют в покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ.

Он делал закладки с запрещенными веществами на территории Привокзального и Пролетарского округов Тулы. Ему удалось приготовить к сбыту 170, 34 г. С потенциальными покупателями обменивался сообщениями через мессенджеры.

Заместитель прокурора Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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