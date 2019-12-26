В Тульской области 57-летний мужчина, угрожая ножом продавцу, ограбил кассу

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-26T17:16:17+03:00

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По предварительным данным, злоумышленник ворвался в одну из торговых точек Ефремова с целью ограбить кассу. Достав нож, он стал угрожать продавцу магазина и требовать деньги. После этого злоумышленник забрал из кассы 8 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Полицейскими был проведен комплекс оперативных мероприятий, в ходе которых им удалось получить сведения о предполагаемом преступнике. Также сотрудники првоохранительных органов располагали информацией, полученной при просмотре камер видеонаблюдения, благодаря чему им удалось установить личность подозреваемого. Полицейские также не исключают его причастность и другим противоправным деяниям на территории Ефремовского района.

В настоящее время в отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU