2019-12-26T16:49:11+03:00
Происшествия

В тульской маршрутке двое мужчин подрались из-за бороды

В результате драки потерпевший получил серьезные черепно-мозговые травмы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Вечером 24 декабря в салоне одного из тульских микроавтобусов №33 между двумя пассажирами произошла драка. Повод для перепалки подобрался весьма необычный – борода одного из мужчин, который и стал потерпевшим.

Как сообщают региональные СМИ, пассажир в состоянии алкогольного опьянения высказал недовольство 40-летнему туляку по поводу его внешнего вида. Предположительно, ему не понравилась растительность на лице мужчины, а именно – борода.

Между пассажирами разгорелась ссора, плавно перешедшая в настоящую драку. В результате происшествия потерпевший получил несколько черепно-мозговых травм, ему была оказана серьезная медицинская помощь.

В настоящее время по факту данного инцидента проводится процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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