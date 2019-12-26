2019-12-26T16:29:36+03:00
Общество

Более 10 тонн деликатесов подготовил Тульский мясокомбинат к новогодним праздникам

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Более 10 тонн деликатесов подготовил Тульский мясокомбинат к новогодним праздникамБолее 10 тонн деликатесов подготовил Тульский мясокомбинат к новогодним праздникамФото: материалы пресс-служб
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26 декабря 2019 года. Тульский мясокомбинат направит в магазины порядка 10 тонн сырокопченых колбас и деликатесов в эти новогодние праздники. Вся продукция изготовлена из охлажденного мяса, которое на комбинат поставляют фермерские хозяйства Тульской, Орловской и Курской областей.

Предприятие использует традиционные способы копчения и созревания. Именно поэтому работники предприятия были загружены дополнительными объемами с начала ноября. Ведь на созревание сырокопченых колбас ТМК уходит порядка 45 дней - столько отводят традиционные технологии копчения без искусственных ускорителей.

Столы туляков в этом году готовы украсить с/к колбасы Сальчичон на испанский манер, Кальяри с духом Италии, пряная Чоризо, нежная Элитная и другие. В новогоднем ассортименте также представлены колбасы, которые в сентябре были признаны «Продуктом года» на международной выставке World Food Moscow: сырокопченая «Мадера» с грецким орехом, сервелат «Испанский» и культовая «Московская». Среди деликатесной группы работники особенно гордятся балыком «Царским» и шейкой «Нежной».

Полный ассортимент колбас Тульского мясокомбината представлен во всех супермаркетах СПАР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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