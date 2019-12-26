Из окна тульской областной клинической больницы выпал пациент

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-26T15:05:46+03:00

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Утром 26 декабря около одного из корпусов тульской областной клинической больницы было найдено тело пациента. Мужчина при падении с высоты получил травмы, несовместимые с жизнью.

- С середины декабря пациент проходил курс лечения в областной больнице. 25 декабря по окончании курса был переведен из палаты интенсивной терапии в общую двухместную палату для симптоматического лечения, - прокомментировали ситуацию в минздраве Тульской области. - По словам лечащего врача и соседа по палате, никаких подозрительных мыслей не высказывал.

После произошедшего в ТОКБ проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU