В Пролетарском округе Тулы Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-26T14:46:35+03:00

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Новогодние персонажи поздравили на дому 20 семей, воспитывающих 38 детей с ограниченными возможностями здоровья, 20 детей, состоящих на учете в районном обществе инвалидов. Подарки получили и дети, находящиеся на лечении в детской инфекционной больнице на ул. Кутузова, а также 100 воспитанников спортшколы «Металлург».

Кроме того, новогодние поздравления с подарками от Деда Мороза и Снегурочки на дому получили 62 участника Великой Отечественной войны, проживающих на территории Пролетарского округа.

Новогоднее представление состоялось в тульском центре культуры и досуга. Участие в нем приняли 380 детей из многодетных семей, находящихся под опекой, из неполных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU