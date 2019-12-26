2019-12-26T14:46:35+03:00
Общество

В Пролетарском округе Тулы Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки

Новогодние поздравления также получили и участники Великой Отечественной войны
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новогодние персонажи поздравили на дому 20 семей, воспитывающих 38 детей с ограниченными возможностями здоровья, 20 детей, состоящих на учете в районном обществе инвалидов. Подарки получили и дети, находящиеся на лечении в детской инфекционной больнице на ул. Кутузова, а также 100 воспитанников спортшколы «Металлург».

Кроме того, новогодние поздравления с подарками от Деда Мороза и Снегурочки на дому получили 62 участника Великой Отечественной войны, проживающих на территории Пролетарского округа.

Новогоднее представление состоялось в тульском центре культуры и досуга. Участие в нем приняли 380 детей из многодетных семей, находящихся под опекой, из неполных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульский экзотариум приглашает на выставку говорящих попугаев
В Туле член ОПГ пойдет под суд за торговлю наркотиками
В Тульской области 57-летний мужчина, угрожая ножом продавцу, ограбил кассу
В тульской маршрутке двое мужчин подрались из-за бороды
Более 10 тонн деликатесов подготовил Тульский мясокомбинат к новогодним праздникам
Более 10 тонн деликатесов подготовил Тульский мясокомбинат к новогодним праздникам
Под Тулой в аварию попали две иномарки
В Туле на пр. Ленина не поделили дорогу маршрутка и легковушка
В Туле на трамвайных путях столкнулись два внедорожника
Из окна тульской областной клинической больницы выпал пациент
В Пролетарском округе Тулы Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки
Губернатор Тульской области сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади
260 юных туляков посетили елку в Государственном Кремлевском Дворце
В Тульской области обрушилась стена жилого дома: СК проводит проверку
В Туле доставщик еды на велосипеде угодил под колеса машины