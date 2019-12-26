Губернатор Тульской области сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-26T12:46:15+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Предновогодняя игра состоялась на Красной площади 25 декабря.

На льду встретились две команды. В одной из них- "красной" - играл президент России Владимира Путина. Также в его команде были глава Минобороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

Вместе с Алексеем Дюминым в составе "белой" команды на лед вышли губернатор Московской области Андрей Воробьев, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман.

- Я играю в команде, которая играет против Президента РФ, против легенд. Конечно, это непросто. Это и психологическое давление, это и давление со стороны олимпийских легенд, но мы стараемся, - цитирует губернатора Тульской области Алексея Дюмина пресс-служба НХЛ.

Команда президента одержала победу в матче Ночной хоккейной лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU