260 юных туляков посетили елку в Государственном Кремлевском Дворце
Это победители и призеры олимпиад, конкурсов, соревнований
Фото: Правительство Тульской области
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260 школьников из Тульской области посетили елку в Государственном Кремлевском Дворце. Ребята стали участниками новогоднего представления 24 и 25 декабря.
Возможность посетить главную елку страны получили победители и призеры школьных олимпиад, российских и международных конкурсов, спортивных соревнований, отличники учебы, воспитанники центров одаренных детей, а также участники Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
Дети познакомились с Дедом Морозом и Снегурочкой и поучаствовали в развлекательных программах.
ИСТОЧНИК KP.RU