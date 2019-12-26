260 юных туляков посетили елку в Государственном Кремлевском Дворце

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-26T12:31:56+03:00

Это победители и призеры олимпиад, конкурсов, соревнований

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260 школьников из Тульской области посетили елку в Государственном Кремлевском Дворце. Ребята стали участниками новогоднего представления 24 и 25 декабря.

Возможность посетить главную елку страны получили победители и призеры школьных олимпиад, российских и международных конкурсов, спортивных соревнований, отличники учебы, воспитанники центров одаренных детей, а также участники Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Дети познакомились с Дедом Морозом и Снегурочкой и поучаствовали в развлекательных программах.

ИСТОЧНИК KP.RU