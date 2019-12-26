26 декабря Губернский каток в Туле закрыли для посещения

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-26T11:42:13+03:00

Его готовят к открытию главной новогодней елки

Изменить размер текста: A A

26 декабря Губернский каток на главной площади Тулы не работает. Его закрыли для проведения технических и монтажных работ. Каток будут готовить к открытию главной новогодней елки, которое состоится 27 декабря.

В этот же день каток возобновит работу в штатном режиме. Посетителей ждут по расписанию.

Режим работы катка:

10:00 − 11:30

12:00 − 13:30

14:00 − 15:30

16:00 − 17:30

18:00 − 19:30

20:00 − 21:30

Напомним, 27 декабря на площади Ленина туляков ждет выступление артистов и праздничные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU