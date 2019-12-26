26 декабря Губернский каток в Туле закрыли для посещения
Его готовят к открытию главной новогодней елки
Фото: Алексей ФОКИН
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26 декабря Губернский каток на главной площади Тулы не работает. Его закрыли для проведения технических и монтажных работ. Каток будут готовить к открытию главной новогодней елки, которое состоится 27 декабря.
В этот же день каток возобновит работу в штатном режиме. Посетителей ждут по расписанию.
Режим работы катка:
10:00 − 11:30
12:00 − 13:30
14:00 − 15:30
16:00 − 17:30
18:00 − 19:30
20:00 − 21:30
Напомним, 27 декабря на площади Ленина туляков ждет выступление артистов и праздничные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU