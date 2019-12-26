В Туле посетитель кафе украл чужую банковскую карту из кармана куртки
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Скуратовском микрорайоне представитель цыганского этноса обокрал посетителя кафе. Похититель дождался, когда владелец карточки куртку без внимания. А после вытащил из кармана чужую банковскую карту и покинул кафе.
Позднее потерпевший обнаружил списание со счёта 3 тысяч рублей и обратился в полицию. Правоохранители установили причастность к преступлению 30-летнего безработного ранее судимого представителя цыганского этноса. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU