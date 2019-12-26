В Тульском кремле открылась гостиная Деда Мороза

СЕГОДНЯ 11:17 2019-12-26T12:09:33+03:00

Как и в предыдущие новогодние праздники, зимний волшебник будет ждать своих посетителей по 7 января 2020 года

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В Новогодней гостиной Деда Мороза взрослые и дети смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поиграть со сказочными персонажами и рассказать, что они ждут от нового года, получить за это маленький сладкий приз, а также сфотографироваться на память.

В гостиной будет работать кафе-гостиная, зона мастер-классов, детская интерактивная площадка с показом мультфильмов и детских сказок.

Главное отличие режима работы гостиной — Дед Мороз будет принимать своих гостей и в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

ИСТОЧНИК KP.RU