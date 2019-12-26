«Тулица» разгромила московский «Луч»

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-26T10:55:00+03:00

Волейболистки нашей команды стартовали с победы в четвертом туре высшей лиги «А»

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Во Владивостоке, в первом матче подопечные Александра Перепелкина победили столичный «Луч» со счетом 3:0, уверенно ведя во всех трех партиях - 25:21, 25:10, 25:10.

Впереди у тулячек две встречи с местной «Приморочкой» и ответная игра с «Лучом».

На текущий момент «Тулица» идет на четвертом месте в турнирной таблице с 9 очками на балансе.

ИСТОЧНИК KP.RU