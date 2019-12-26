Жители Тульской обсуждают новогоднюю елку в Новомосковске
Фото: стоп-кадр видеоФото: соцсети
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Жители Шамотного, что в Новомосковске, обсуждают в соцсетях новогоднюю елку. Мнения комментаторов насчет нее сильно разделились.
Одни указывают на потрепанный внешний вид новогоднего дерева и нелепые украшения.
"Без слез не посмотришь", "С прошлого года осталась", "Лучше бы ничего не ставили", - пишут пользователи.
Другие наоборот высказываются в его пользу:
"Елочка мне нравится, потому что похожа на настоящую без прикрас", "Какая в лесу выросла, такую и поставили! Или Вы думаете, что ёлки по заказу в лесу растут? Нарядить, конечно, могли и получше".
ИСТОЧНИК KP.RU