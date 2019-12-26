В Петровском квартале Тулы заработала амбулатория

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-26T09:54:12+03:00

Строительство здания началось в октябре, а сейчас врачи уже приняли первых пациентов

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Амбулаторно-поликлиническое отделение №5 в микрорайоне, где сегодня проживает более трех тысяч человек, стало структурным подразделением амбулатории поселка Рассвет. В первое время с понедельника по субботу пациентов будут принимать терапевт и педиатр. Кроме того, в амбулатории работают дневной стационар, смотровой, прививочный кабинеты, а также кабинет неотложной медицинской помощи.

В ближайшее время выездные приемы здесь будут вести и узкие специалисты: гинеколог, невролог, эндокринолог и кардиолог. В планах - организация профилактических осмотров и диспансеризации.

ИСТОЧНИК KP.RU