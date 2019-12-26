СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-26T09:43:37+03:00

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Двух пропавших жительниц Тульской области нашли мертвыми. Обе были ранее объявлены пропавшими без вести.

72-летняя пенсионерка из Дубны исчезла 20 декабря. Ее тело без признаков насильственной смерти обнаружили поисковики в селе Протасово. Женщину удалось разыскать только спустя 4 дня после пропажи.

Второй погибшей оказалась 83-летняя жительница деревни Бородино Киреевского района. Пожилая женщина пропала 22 декабря. Ее нашли в лощине через 2 дня, но было уже поздно. Смерть погибшей не имеет признаков криминального характера.

Сейчас по факту произошедшего правоохранители проводят проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU