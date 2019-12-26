Двух пропавших жительниц Тульской области нашли мертвыми
Двух пропавших жительниц Тульской области нашли мертвыми. Обе были ранее объявлены пропавшими без вести.
72-летняя пенсионерка из Дубны исчезла 20 декабря. Ее тело без признаков насильственной смерти обнаружили поисковики в селе Протасово. Женщину удалось разыскать только спустя 4 дня после пропажи.
Второй погибшей оказалась 83-летняя жительница деревни Бородино Киреевского района. Пожилая женщина пропала 22 декабря. Ее нашли в лощине через 2 дня, но было уже поздно. Смерть погибшей не имеет признаков криминального характера.
Сейчас по факту произошедшего правоохранители проводят проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU