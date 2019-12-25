МС Снежок и Леди ЛЕДинец открыли новогоднюю елку в Комсомольском парке Тулы
Юные жители Заречья с удовольствием приняли участие в театрализованном представлении
Фото: Администрация Тулы
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Дед Мороз, Снегурочка, МС Снежок, Леди ЛЕДинец и другие сказочные герои открыли Новогоднюю елку в Комсомольском парке культуры и отдыха. Мероприятие состоялось 24 декабря.
Юные жители Заречья с удовольствием приняли участие в театрализованном представлении, которое подготовили ГУ ТО «Тульские парки».
ИСТОЧНИК KP.RU