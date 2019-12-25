Житель Тульской области отработает 160 часов за кражу кошелька

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-25T17:46:55+03:00

Мужчина причинил потерпевшему ущерб на сумму более 77 тысяч рублей

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42-летний житель города Щекино признан виновным в краже. Мужчина забрал со столика в кафе чужой кошелек, который забыл посетитель.

Местный житель причинил потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму более 77 тысяч рублей.

Фигуранту уголовного дела назначено 160 часов обязательных работ. Ущерб потерпевшему возмещен полностью, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU