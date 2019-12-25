Юный музыкант из Тульской области получил в подарок концертный баян

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-25T16:20:49+03:00

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Музыкант из Новомосковска Егор Подставкин получил долгожданный подарок от главы региона Алексея Дюмина - концертный баян. Молодой человек мечтал о музыкальном инструменте.

Егор Подставкин - выпускник центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов» по специальности «баян», победитель международных и всероссийских конкурсов. Сейчас он является студентом 2 курса Новомосковского музыкального колледжа им. Глинки.

- Учись, развивайся и радуй слушателей своим мастерством, - сказал музыканту Алексей Дюмин.

Егор сразу же опробовал новый инструмент.

ИСТОЧНИК KP.RU