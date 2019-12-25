В Туле наряжают необычные новогодние елки

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-25T16:00:53+03:00

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В Туле на ул. Металлистов наряжают необычные новогодние деревья в рамках фестиваля креативных елок.

Одну из них украсили сотрудники музея-заповедника «Куликово поле». На деревянном корпусе размещены очертания местных достопримечательностей.

Креативная елка от ГКЗ украшена настоящими музыкальными инструментами. На стальной новогодней красавице расположились гитара, гармонь, труба.

Завершат их украшать к 27 декабря. В этот же день в 16.30 состоится презентация необычных новогодних деревьев. Итоги фестиваля подведут на рождество – 7 января 2020 года.

Туляки могут подать свою заявку на участие в фестивале до 27 декабря включительно. Документы необходимо направлять в управление культуры и туризма администрации Тулы.

Стать участником фестиваля креативных елок может любой желающий. Из какого материала будет создана новогодняя красавица, и каким будет ее украшение, автор решает самостоятельно. Главное, чтобы ёлка была высотой не менее 2 м и выполнена из устойчивых конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU