Жительнице Тульской области после обращения к губернатору помогут восстановить сгоревшую квартиру
Алексей Дюмин провел личный прием граждан
Изменить размер текста:
Жительнице Богородицкого района помогут восстановить квартиру после пожара. После короткого замыкания в ней выгорела кухня. Вопрос решился после обращения к главе региона Алексею Дюмину.
Помогут с ремонтом квартиры в связи с непростой жизненной ситуацией и тулячке Валентине Боровиковой. Она большую часть жизни посвятила преподавательской деятельности, «Отличник народного просвещения», имеет почетное звание «Ветеран труда».
ИСТОЧНИК KP.RU