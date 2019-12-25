Жительнице Тульской области после обращения к губернатору помогут восстановить сгоревшую квартиру

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-25T14:45:38+03:00

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Жительнице Богородицкого района помогут восстановить квартиру после пожара. После короткого замыкания в ней выгорела кухня. Вопрос решился после обращения к главе региона Алексею Дюмину.

Помогут с ремонтом квартиры в связи с непростой жизненной ситуацией и тулячке Валентине Боровиковой. Она большую часть жизни посвятила преподавательской деятельности, «Отличник народного просвещения», имеет почетное звание «Ветеран труда».

ИСТОЧНИК KP.RU