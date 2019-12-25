Для тульского отделения отряда «Лиза Алерт» приобретут квадрокоптеры и навигаторы

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-25T14:19:29+03:00

Поисковики также попросили усилить взаимодействие с рядом структур

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К Губернатору Алексею Дюмину обратились представители тульского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Они попросили усилить взаимодействие с минздравом, МЧС, УМВД, чтобы получать от структур необходимую информацию в ускоренном режиме.

Кроме того, представители отряда отметили, что им в работе необходимы навигаторы и квадрокоптеры. Алексей Дюмин сообщил, что все необходимое будет приобретено.

- Спасибо вам за неравнодушие. Вы делаете очень важное, благородное дело, - сказал глава региона.

Губернатор обратил внимание поисковиков на то, что поисковым организациям предоставляется ряд мер грантовой поддержки

Отметим, что в этом году отряд нашел более 400 человек, из них 90 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU