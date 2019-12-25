Для тульского отделения отряда «Лиза Алерт» приобретут квадрокоптеры и навигаторы
К Губернатору Алексею Дюмину обратились представители тульского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Они попросили усилить взаимодействие с минздравом, МЧС, УМВД, чтобы получать от структур необходимую информацию в ускоренном режиме.
Кроме того, представители отряда отметили, что им в работе необходимы навигаторы и квадрокоптеры. Алексей Дюмин сообщил, что все необходимое будет приобретено.
- Спасибо вам за неравнодушие. Вы делаете очень важное, благородное дело, - сказал глава региона.
Губернатор обратил внимание поисковиков на то, что поисковым организациям предоставляется ряд мер грантовой поддержки
Отметим, что в этом году отряд нашел более 400 человек, из них 90 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU