2019-12-25T12:44:34+03:00
Происшествия

На улице Фрунзе в Туле на пешеходном переходе сбили школьника

Ребенок не получил серьезных повреждений
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Фото: Олеся ГороховаФото: Олеся Горохова
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Сегодня, 25 декабря, в районе 8:20 утра на улице Фрунзе на пешеходном переходе сбили школьника. Об информации стало известно из местных социальных сетей.

Как сообщают очевидцы, около школы №17 сбили мальчика из третьего класса.

- За рулем была дама, которая типа его не видела и протащила его бампером, хорошо что у ребёнка за спиной был рюкзак который смягчил удар! Барышня постоянно меняет свои показания! И даже не удосужилась набрать в скорую помощь! Может уже нужно поставить светофор, сколько ещё нужно сбитых детей, чтоб его установили?, - пишет в социальной сети тулячка, которая стала свидетелем данной ситуации.

Все детали и причины ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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