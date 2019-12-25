2019-12-25T10:50:42+03:00
Общество

В Туле в Кировском сквере появился синий кит

Новый игровой элемент стал частью общего ремонта
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Синий кит в Кировском сквереСиний кит в Кировском сквереФото: Алексей ФОКИН
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Недавно площадку Кировского сквера Тулы дополнил новый объект, который сразу же привлёк внимание не только юных, но и взрослых туляков.

Синий кит в Кировском сквере Фото: Алексей ФОКИН

Синий кит в Кировском сквереФото: Алексей ФОКИН

Огромный деревянный синий кит расположился на площади Кировского сквера в Пролетарском районе. Новое животное обрело своё постоянное место жительство в рамках ремонта данного городского пространства. Напомним, что концепция преображения старого Кировского сквера несёт в себе морскую тематику и состоит из двух этапов, первый из которых был выполнен в этом году, а второй — запланирован на 2020 год.

Синий кит в Кировском сквере Фото: Алексей ФОКИН

Синий кит в Кировском сквереФото: Алексей ФОКИН

На территории сквера планируют замену плитки, освещения, ограждений, реконструкцию комплекса фонтанов, установку игровых элементов для детского отдыха, а также высадку живых растений. Помимо этого, ремонт затронет и уже имеющуюся водонапорную башку, собственник которой поддержал идею ремонта и преображения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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