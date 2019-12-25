СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-25T10:43:44+03:00

На Московском путепроводе в Туле заменили железобетонные плиты Фото: материалы пресс-служб

Изменить размер текста: A A

В ремонте была задействована специализированная мобильная бригада, сформированная в Туле 1 ноября для обслуживания имеющихся мостов. В их компетенции - обследование, выполнение технически несложных видов работ по восстановлению.

Если позволят погодные условия, то в ближайшее время ремонт коснется еще как минимум трех сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU