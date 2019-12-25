2019-12-25T10:43:44+03:00
Общество

На Московском путепроводе в Туле заменили железобетонные плиты

Работы проводились в рамках текущего ремонта мостовых сооружений города
Игорь КОПЫТОВ
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На Московском путепроводе в Туле заменили железобетонные плитыНа Московском путепроводе в Туле заменили железобетонные плитыФото: материалы пресс-служб
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В ремонте была задействована специализированная мобильная бригада, сформированная в Туле 1 ноября для обслуживания имеющихся мостов. В их компетенции - обследование, выполнение технически несложных видов работ по восстановлению.

Если позволят погодные условия, то в ближайшее время ремонт коснется еще как минимум трех сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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