На Московском путепроводе в Туле заменили железобетонные плиты
Работы проводились в рамках текущего ремонта мостовых сооружений города
На Московском путепроводе в Туле заменили железобетонные плитыФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:
В ремонте была задействована специализированная мобильная бригада, сформированная в Туле 1 ноября для обслуживания имеющихся мостов. В их компетенции - обследование, выполнение технически несложных видов работ по восстановлению.
Если позволят погодные условия, то в ближайшее время ремонт коснется еще как минимум трех сооружений.
ИСТОЧНИК KP.RU