В Туле по факту смерти подростка из Узловой возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-25T10:19:15+03:00

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В понедельник, 23 декабря, в Тульской области случилась трагедия, на которую громко откликнулись туляки в интернет ресурсах. Как стало известно, еще 17 декабря 2019 года в Новомосковскую городскую клиническую больницу поступил 15-летний житель города Узловая, который жаловался на сильную боль в голове, а после чего упал в кому на 6 дней.

Причиной его смерти стала открытая черепно-мозговая травма. По словам очевидцев из соцсетей, стало известно, что до трагедии подросток ввязался в драку, где и получил травму голову. Вечером, когда парень вернулся домой, то просто пожаловался родственникам на плохое самочувствие, не упомянув об инциденте. После, 15-летний туляк внезапно упал в кому, в которой находился на протяжении недели. В понедельник, 23 декабря, туляк скончался.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и установление лиц, причастных к совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU