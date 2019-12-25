2019-12-25T10:19:15+03:00
Происшествия

В Туле по факту смерти подростка из Узловой возбудили уголовное дело

15-летний подросток скончался после шести дней комы
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
15-летний подросток из Узловой скончался после драки15-летний подросток из Узловой скончался после дракиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В понедельник, 23 декабря, в Тульской области случилась трагедия, на которую громко откликнулись туляки в интернет ресурсах. Как стало известно, еще 17 декабря 2019 года в Новомосковскую городскую клиническую больницу поступил 15-летний житель города Узловая, который жаловался на сильную боль в голове, а после чего упал в кому на 6 дней.

Причиной его смерти стала открытая черепно-мозговая травма. По словам очевидцев из соцсетей, стало известно, что до трагедии подросток ввязался в драку, где и получил травму голову. Вечером, когда парень вернулся домой, то просто пожаловался родственникам на плохое самочувствие, не упомянув об инциденте. После, 15-летний туляк внезапно упал в кому, в которой находился на протяжении недели. В понедельник, 23 декабря, туляк скончался.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и установление лиц, причастных к совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Фрунзе в Туле на пешеходном переходе сбили школьника
В Туле в Кировском сквере появился синий кит
На Московском путепроводе в Туле заменили железобетонные плиты
В Туле по факту смерти подростка из Узловой возбудили уголовное дело
Туляк Владислав Шемулинкин признан лучшим легкоатлетом года
Туляк стал вторым на чемпионате ЦФО по борьбе самбо
Какая часть Тулы останется без света 25 декабря
Тульский баскетбольный «Арсенал» возобновят игры Суперлиги в январе
Погода в Туле 25 декабря: облачно и + 1 градус
В Туле на проспекте Ленина водитель иномарки сбил двух женщин
В Туле водитель «Шевроле» сбил 26-летнюю девушку
Более 700 тысяч жителей Тульской области получили прививку от гриппа
На конкурс журналистов «Ростелекома» поступила двухсотая работа
В Туле на ул. Оборонной водитель «ВАЗа» сбил 56-летнюю женщину
В Туле на Красноармейском проспекте 61-летний мужчина угодил под колеса иномарки
Предприниматели выплатили в бюджет Тулы около 1,3 млрд рублей налогов
В Туле новогодние елки мэра города и главы администрации посетят более 6 тысяч детей
Арестованное имущество туляков будет выставлено на торги
Под Тулой задержаны лица цыганского этноса, подозреваемые в воровстве
Жительницу Тульской области обманули при покупке