Туляк Владислав Шемулинкин признан лучшим легкоатлетом года
Такое решение приняла Тульская областная федерация легкой атлетики, подводя итоги уходящего года
Туляк Владислав Шемулинкин признан лучшим легкоатлетом годаФото: соцсети
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19-летний спринтер в 2019 году дважды поднимался на пьедестал почета первенств России по легкой атлетике, завоевав в зимнем сезоне бронзу в беге на 60 метров и в летнем сезоне серебро на двухсотметровке. В самом же главном старте сезона – финале Спартакиады учащихся России - Владислав смог выиграть золотую медаль, не оставив шансов своим соперникам на дистанции 200 метров.
Кроме того, наш спринтер выполнил норматив мастера спорта России.
ИСТОЧНИК KP.RU