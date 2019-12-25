Туляк Владислав Шемулинкин признан лучшим легкоатлетом года

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-25T10:02:48+03:00

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19-летний спринтер в 2019 году дважды поднимался на пьедестал почета первенств России по легкой атлетике, завоевав в зимнем сезоне бронзу в беге на 60 метров и в летнем сезоне серебро на двухсотметровке. В самом же главном старте сезона – финале Спартакиады учащихся России - Владислав смог выиграть золотую медаль, не оставив шансов своим соперникам на дистанции 200 метров.

Кроме того, наш спринтер выполнил норматив мастера спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU