Туляк стал вторым на чемпионате ЦФО по борьбе самбо
Мастер спорта России международного класса, спортсмен-инструктор Антон Суровцев взял серебро в весовой категории 90 кг
Туляк стал вторым на чемпионате ЦФО по борьбе самбоФото: соцсети
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Прошедший в Воронеже Чемпионат Центрального федерального округа по борьбе самбо среди мужчин собрал более двухсот участников из Курской, Тверской, Калужской, Ивановской, Тульской и Московской областей.
Еще двое представителей нашего региона завоевали бронзу - Алексей Осипов в весе до 68 кг и Илья Петухов в категории свыше 100 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU