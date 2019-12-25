2019-12-25T09:49:38+03:00
Спорт

Туляк стал вторым на чемпионате ЦФО по борьбе самбо

Мастер спорта России международного класса, спортсмен-инструктор Антон Суровцев взял серебро в весовой категории 90 кг
Игорь КОПЫТОВ
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Туляк стал вторым на чемпионате ЦФО по борьбе самбоТуляк стал вторым на чемпионате ЦФО по борьбе самбоФото: соцсети
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Прошедший в Воронеже Чемпионат Центрального федерального округа по борьбе самбо среди мужчин собрал более двухсот участников из Курской, Тверской, Калужской, Ивановской, Тульской и Московской областей.

Еще двое представителей нашего региона завоевали бронзу - Алексей Осипов в весе до 68 кг и Илья Петухов в категории свыше 100 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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