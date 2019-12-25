Какая часть Тулы останется без света 25 декабря

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-25T09:37:17+03:00

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Как сообщают Тульские городские электросети, в связи с плановыми ремонтно-профилактическими работами, завтра, 25 декабря, часть Тулы будет обесточена.

Публикуем список адресов, в которых будет прекращена подача электричества с 9:00 до 16:00 по мск:

- ул. Фрунзе, 20-а

- ул. Рязанская (Бетон.-раств. Узел)

- Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 4-12 (чётн.); ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 2-22 (чётн.); ул. Кабакова, 38; 6-й пр-зд, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.)

- п. Горелки: ул. Горельская, 122-148 (чётн.), 51-65 (нечётн.)

- п. Горелки: ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.); 1-й Горельский пр-зд; 4-й Горельский пр-зд; ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.); 2-й горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7

- п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.); 1-й Горельский пр-зд; 4-й Горельский пр-зд; ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); 2-й горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7

ИСТОЧНИК KP.RU