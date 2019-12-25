Тульский баскетбольный «Арсенал» возобновят игры Суперлиги в январе

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-25T09:29:25+03:00

Уже 17-18 января канониры сыграют в Черкесске с «Эльбрусом», 24-25 января — дома с «Динамо-МГТУ» из Майкопа

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В декабре сложилась ситуация с отстранением команды от выступления во втором дивизионе Суперлиги. Однако решение РФБ удалось оспорить, и «Арсенал» вернулся в строй. Поэтому несыграные поединки с тобольским «Нефтехимиком» и магнитогорским «Динамо» также перенесены на январь. Их даты пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU