Более 700 тысяч жителей Тульской области получили прививку от гриппа

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-24T17:28:24+03:00

В основном циркулируют вирусы не гриппозной этиологии

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В Тульской области 737 341 человек получил прививку против гриппа. Таковы предварительные итоги прививочной кампании.

- В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

С 16 по 22 декабря в области зарегистрировано 5 196 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель ниже эпидемического порога на 38%.

Кроме того, на прошедшей неделе в связи со снижением посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в 14 классах 10 школ и 6 группах 5 детских садов.

По результатам лабораторного мониторинга в основном циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

ИСТОЧНИК KP.RU