Более 700 тысяч жителей Тульской области получили прививку от гриппа
В Тульской области 737 341 человек получил прививку против гриппа. Таковы предварительные итоги прививочной кампании.
- В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.
С 16 по 22 декабря в области зарегистрировано 5 196 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель ниже эпидемического порога на 38%.
Кроме того, на прошедшей неделе в связи со снижением посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в 14 классах 10 школ и 6 группах 5 детских садов.
По результатам лабораторного мониторинга в основном циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.
ИСТОЧНИК KP.RU