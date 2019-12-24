В Туле на ул. Оборонной водитель «ВАЗа» сбил 56-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-24T17:13:09+03:00

Изменить размер текста: A A

23 декабря в 20:30 в Туле на ул. Оборонной напротив д. 97 произошло ДТП. 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21083» наехал на пешехода, 56-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину с различными травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU