В Туле на Красноармейском проспекте 61-летний мужчина угодил под колеса иномарки

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-24T17:09:09+03:00

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23 декабря в 19:05 в Туле на Красноармейском проспекте напротив д. 13 произошло ДТП. 24-летний молодой человек на автомобиле «Шкода Октавия» наехал на пешехода, 61-летнего мужчину. Он переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. Пешехода с различными травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU