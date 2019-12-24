2019-12-24T17:09:09+03:00
Происшествия

В Туле на Красноармейском проспекте 61-летний мужчина угодил под колеса иномарки

Он переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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23 декабря в 19:05 в Туле на Красноармейском проспекте напротив д. 13 произошло ДТП. 24-летний молодой человек на автомобиле «Шкода Октавия» наехал на пешехода, 61-летнего мужчину. Он переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. Пешехода с различными травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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