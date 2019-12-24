Предприниматели выплатили в бюджет Тулы около 1,3 млрд рублей налогов

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-24T16:58:11+03:00

Состоялось заседание Общественно-экспертного совета по малому и среднему предпринимательству при главе администрации города

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Субъекты малого и среднего предпринимательства заплатили около 1,3 млрд рублей налогов в бюджет Тулы. Это на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорили на заседании Общественно-экспертного совета по малому и среднему предпринимательству при главе администрации города.

Обсудили и структуру субъектов МСП. В Туле 39% предпринимателей занимаются торговлей, обрабатывающим производством - около 20, строительством – около 12%.

По итогам обсуждения решено принять за основу ранее разработанную Стратегию муниципального образования город Тула и продолжить разработку Стратегии МСП города Тула в 2020 году с учетом действующих национальных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU