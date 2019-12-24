Предприниматели выплатили в бюджет Тулы около 1,3 млрд рублей налогов
Субъекты малого и среднего предпринимательства заплатили около 1,3 млрд рублей налогов в бюджет Тулы. Это на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорили на заседании Общественно-экспертного совета по малому и среднему предпринимательству при главе администрации города.
Обсудили и структуру субъектов МСП. В Туле 39% предпринимателей занимаются торговлей, обрабатывающим производством - около 20, строительством – около 12%.
По итогам обсуждения решено принять за основу ранее разработанную Стратегию муниципального образования город Тула и продолжить разработку Стратегии МСП города Тула в 2020 году с учетом действующих национальных программ.
ИСТОЧНИК KP.RU