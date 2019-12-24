СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-24T16:31:41+03:00

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В Туле новогодние елки мэра города и главы администрации посетят более 6 тысяч детей. Это лауреаты различных творческих конкурсов, победители и участники спортивных состязаний, дети из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Праздничные мероприятия уже стартовали. 24 декабря дети побывали в Городском концертном зале. Для них приготовили развлекательную программу с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. Ребята посмотрели спектакль «Там, на неведомых дорожках», а после — получили сладкие подарки к Новому году.

Всего в учреждениях культуры Тулы детей ждут 10 представлений.

ИСТОЧНИК KP.RU