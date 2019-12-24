Арестованное имущество туляков будет выставлено на торги
УФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество должников на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.
На торги выставлено также заложенное имущество на общую сумму 16 млн 993 тыс. рублей. Туда входят земельные участки, квартира, комната.
Ближайшие торги состоятся в виде аукциона 30 декабря 2019 года в 11:00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 200.
Прием заявок осуществляется до 25.12.2019 по будням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресам:
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 15;
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112;
г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.
ИСТОЧНИК KP.RU