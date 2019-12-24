2019-12-24T16:20:53+03:00
Общество

Арестованное имущество туляков будет выставлено на торги

Ближайший аукцион состоится 30 декабря
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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УФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество должников на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

На торги выставлено также заложенное имущество на общую сумму 16 млн 993 тыс. рублей. Туда входят земельные участки, квартира, комната.

Ближайшие торги состоятся в виде аукциона 30 декабря 2019 года в 11:00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 200.

Прием заявок осуществляется до 25.12.2019 по будням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресам:

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 15;

г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112;

г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.

ИСТОЧНИК KP.RU

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